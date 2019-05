Dauwpop compleet vernieuwd voor jubileumeditie: ‘Het is retespannend’

Het thuisfront moet in de weken voor het muziekfestival behoorlijk meebuigen met Rob Telgenkamp, zegt hij. „Ik ben momenteel niet de gezelligste persoon thuis. Het is retespannend”, zegt de initiatiefnemer van Dauwpop. „Ik wil graag een superdag neerzetten, maar of dat lukt, is afhankelijk van veel factoren. Bovendien ligt onze lat steeds hoger. Ik zie Dauwpop als mijn kindje, maar het is wel een lastig kind.”



Dat bleek in 2012, een slecht jaar waarbij de organisatie zwaar in de min ging met een bedrag ‘waar je een huis van kunt kopen’. „Er moest een koerswijziging komen en dat hebben we gedaan door andere programmakeuzes te maken en meer in te zetten op beleving en sfeer. We zitten met ons programma wat links van het midden, progressiever, met experimenten, maar ook met zekerheidjes. Zoals vorig jaar Kensington en dit jaar Kaiser Chiefs.”