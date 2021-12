Dauwpop is ‘apetrots’ en verrast met extra festivaldag: Editors op 27 mei naar Hellendoorn

Oud-wethouder Bertus Rensen (80) overleden: Holtense buurtschap Dijkerhoek was zijn thuis

DIJKERHOEK - De voormalige Holtense VVD-politicus en agrarisch ondernemer Bertus Rensen (80) is vorige week overleden. Hij had al langere tijd long- en hartproblemen en was bovendien besmet geraakt met corona. Hij is maandagmiddag in Zutphen gecremeerd.

7 december