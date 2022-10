De Bentley van Prins Bernhard en een Mercedes van dik 1 miljoen: in deze Rijssense garage vind je de gaafste auto’s

Schrijf­ster Anja Kalkman uit Nijverdal herkende zich in het verhaal van een Spaanse danseres: ‘Ook mijn leven stond op de kop’

NIJVERDAL - Ze werd geraakt door de verdrietige blik en onzekere houding van de danseres in een rode jurk op een schilderij, dat destijds in hotel-restaurant De Uitkijk in Hellendoorn hing. Het was een blik van herkenning voor Anja Kalkman (61) uit Nijverdal, die bij het schrijven van Bevrijdende dans de trauma’s uit haar jeugd herbeleefde.

