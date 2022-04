De beste crosser in de WMX komt uit Nijverdal en heet Lynn Valk

Ouders: ‘Jongeren in Enter moeten een jeugdhonk krijgen’

ENTER - Het is al meer dan twintig jaar geleden dat de jeugd in Enter een eigen plek had. Pogingen om daar veranderingen in te brengen, zijn gestrand. Nu is er opnieuw een oproep voor een jeugdhonk. Gerben Brok en Petra Jannink trekken de kar. „In de verkiezingsprogramma’s lees je hier niets over.”

25 maart