De Feestdirecteuren bezingen Nacht van Nijverdal in nieuwe song: ‘Dit dorpslied moet speciale gevoel van onze Nacht vertolken’

‘Meer theater’ in katholieke kerk in Nijverdal moet ontkerke­lij­king halt toeroepen: ‘Reacties zijn louter positief’

NIJVERDAL - Nieuwe activiteiten en andere invulling van de diensten. Dat is volgens de werkgroep Samen Vernieuwen de beste manier om de toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap en de Antonius van Padua kerk in Nijverdal te waarborgen. „Het is tijd voor meer theater in de kerk”, zegt woordvoerder Johan Huis in ’t Veld.

9 mei