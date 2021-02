De klompschaats van Dirk Poffers uit Hellendoorn; prijzig hebbedingetje voor de liefhebber

Al in in 2012 nam Poffers deel aan de Hollands Venetiëtocht in Giethoorn. De 55 kilometer lange toertocht op natuurijs werd ondernomen op een rudimentaire versie van de klompschaats. „Ja, het was meer een probeersel en zat niet echt lekker. Later heb ik verbeteringen aangebracht met name om het schaatsen meer comfort te geven. Maar ik ben niet de uitvinder, hoor. De klompschaats bestaat al heel lang. Vooral tussen 1890 en 1930 zijn er veel gemaakt, vooral in Friesland en Groningen”, aldus de 50-jarige Poffers.