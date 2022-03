De lokalo’s halen in de Reggestreek de grootste buit binnen maar de uitdagingen op het bord zijn groot en ingewikkeld

Verkie­zings­pos­ter D66 in Hellen­doorn besmeurd met rode verf: ‘Dit is gewoon triest en een doelbewus­te actie’

NIJVERDAL - D66-lijsttrekker Edo op den Dries baalt als een stekker. Aan de Godfried Bomansstraat in Nijverdal is een display met zijn poster van een lantaarnpaal ontvreemd en aan de Ninaberlaan in Hellendoorn is er eentje met rode verf besmeurd.

13 maart