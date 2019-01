De N35 en A1 moeten breder, maar nu al dreigt tekort aan personeel

Commotie in Nijverdal over ‘brief met leugens’

25 januari NIJVERDAL - Een anonieme brief zorgt momenteel voor veel commotie in Nijverdal. Naar verluidt worden hierin in totaal 19 personen genoemd. Deze namen zijn voorzien van een opmerking of beschuldiging in de trant van de grootste roddelaar, leugenaar of hoer van Nijverdal.