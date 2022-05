De schilderijen van Ping doen iets met je: ‘Mijn werk is heel persoonlijk’

Woonzorg­cen­trum in Nijverdal ontruimd nadat gaslucht is geroken, straten afgezet

NIJVERDAL - Woonzorgcentrum De Parallel aan de Dahliastraat in Nijverdal is donderdag aan het eind van de ochtend ontruimd nadat er een gaslucht is geroken in het gebouw. De brandweer is aanwezig en zoekt waar een eventueel lek zich bevindt. Straten rondom het woonzorgcentrum zijn afgesloten.

12:20