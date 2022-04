De vijf iconen van Rijssen als pijlers onder nieuw toeristisch seizoen

RIJSSEN - Ze noemen het in Rijssen de vijf iconen die samen een aanzienlijk deel van het verleden van de Reggestad vertolken. Ze zijn samen bepalend voor het toeristisch seizoen, dat zaterdag officieel in gang is gezet. Het nut van een bijzondere krachtenbundeling.

Want dat is wat ze in 2019 naar aanleiding van ‘775 jaar Rijssen’ met de oprichting van de Kooperaatsie voor ogen hadden. Het Parkgebouw, de Rijssense Musea, de Enterse Zomp, de Pelmolen en het Rijssens Leemspoor werken sindsdien nauw samen op promotioneel vlak.

Historisch besef

Die bundeling komt deze zaterdag ten volle tot uiting tijdens de opening van het toeristisch seizoen met verschillende activiteiten als een 6 kilometer lange puzzeltocht. De vragen van de tocht stellen het historisch besef van de Rijssenaar danig op de proef.

„We hebben zo’n mooie cultuur-historische geschiedenis, waarvan veel plaatsgenoten geen weet hebben. Dat is niet zo raar, je ziet het overal. Het is aan de Kooperaatsie om daar iets aan te doen door de iconische getuigen van onze geschiedenis samen te laten optrekken om sterker naar buiten te treden.” Jan Bakker vertelt als voorzitter van de nieuwbakken cultuurhistorische vergaarbak in stichtingsvorm met passie en beleving over de voortgang en dat werkt kennelijk aanstekelijk.

Trots op vijf prachtlocaties

Tanja Zwiers van theaterzaal Parkgebouw gunt Bakker daarom alle egards. Maar de rest zit niet stil. ,,Dit is een mooie dag voor 5 prachtlocaties waar we in Rijssen trots op kunnen zijn. Door de krachten te bundelen krijgen de iconen niet alleen samen de aandacht, maar kunnen ze zich ook individueel krachtiger profileren.”

Ze hadden eigenlijk het mooie weer van vorige week moeten hebben. „Beetje jammer”, stelt ook Jan Bakker vast als hij ziet dat het nog geen storm loopt. „Maar er komen nog heel veel mooie dagen aan en we gaan er voor zorgen dat activiteiten ruimschoots onder de aandacht worden gebracht.”

Toeristische vraagbaak

In dat licht is ook de samenwerking met de toeristische vraagbaak van de vereniging Toerisme Rijssen – Holten (TRH) van groot belang, benadrukt Bakker. „Vroeger heette het de VVV. We zijn in gesprek met de TRH die de meerwaarde van de Kooperaatsie inziet. En zo leggen we verbanden met meerdere partners om iets voor elkaar te kunnen betekenen. Wat te denken van het Rijksmuseum in Enschede waar de Van Heel kunstcollectie is opgeslagen. Kun je zo het stempel van Rijssens icoon geven. Ooit geschonken door de industrieel van jutefabriek Ter Horst aan de bevolking van Rijssen.”