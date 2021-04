Dealer (20) met tientallen zakjes drugs aangehouden in Rijssen

Collectan­ten in Hellen­doorn gezocht om Handicam­per weer weg op te krijgen: ‘Er moet nu wel wat gebeuren’

9 april NIJVERDAL - De Stichting Handicamp Outdoor is dringend op zoek naar zeker honderd vrijwilligers, die in de laatste week van april in de gemeente Hellendoorn willen collecteren om de Handicamper weer te kunnen laten rijden.