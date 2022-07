Defecte trein strandt bij Haarle, reizigers uit trein geëvacueerd vanwege hitte

Enterse The Dutch Dog speelt in op behoefte: ‘Baasjes zien hond steeds meer als een kind’

ENTER - Is je hond dringend toe aan een wasbeurt maar wordt die onderneming thuis een hopeloze zaak? Dan biedt de net geopende winkel The Dutch Dog in Enter uitkomst. „Bijna alle honden voelen zich veilig in onze wascabine, die speciaal voor hen is gemaakt. Ze komen er allemaal heel ontspannen weer uit.”

17 juli