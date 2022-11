Desnoods leggen ze Wiezo stil via de rechter; Wierdense caféhouders zijn werkwijze zomerfeest spuugzat

Gezinnen aan spoor Wierden houden hart vast door toename goederen­trei­nen: ‘Nu al scheuren in huis’

WIERDEN - Honderden meters aan loodzware ketelwagens denderen voorbij op het Wierdense spoor. Praten heeft geen zin. Kopjes en glazen rinkelen op tafel in huize Lesscher aan de Hexelseweg in Wierden. De herrie is oorverdovend en dat tientallen keren per dag en nacht. „We zijn opgegroeid met treinen naast de deur, maar dit is te erg.” En het wordt nog erger.

