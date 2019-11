Deventenaar (16) neemt illegale wapenstok mee naar tienerfeestje in Lucky Rijssen

De jongen uit Deventer was aanwezig bij het tienerfeestje SuperCool, dat speciaal voor minderjarigen wordt georganiseerd. Het illegale wapen is in beslag genomen door de politie. Zij zullen verder onderzoek doen.

Gevechtswapen

Een ploertendoder wordt gezien als een illegaal gevechtswapen. Het is vergelijkbaar met een gummiknuppel, maar is deels gemaakt van lood. Daarom is het in Nederland verboden om een ploertendoder in je bezit te hebben.