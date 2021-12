Deze Nijverdalse kerstbomenkweker wil een boom die je na kerst weer inlevert

NIJVERDAL - De kerstbomen van Jeroen Wolterink aan de Veenweg in Nijverdal gaan als warme broodjes over de toonbank. Desondanks broedt Wolterink op iets nieuws: kerstbomen verhuren. Wellicht volgend jaar. Daarover vijf vragen aan hem.

Hoe gaat het met de verkoop?

„Heel goed. Ik heb in korte tijd veel bomen verkocht. Vorige week zaterdag ging dat gigantisch. Het grootste deel is al weg. Je merkt dat veel mensen een echte boom in huis willen. Ze zoeken gezelligheid en daar past een echte kerstboom goed bij.”

Er gaan geruchten dat je al bomen in pot kunt huren, klopt dat?

„Haha, is dat zo? Nou ja, ik heb inderdaad wel een plan in mijn hoofd om kerstbomen in pot te verhuren die de mensen na kerst weer terug kunnen brengen. Maar dat is echt nog een plan. Dat verhuren zou nu ook nog niet kunnen.”

Waarom niet?

„De bomen die ik in een emmer heb staan zijn nog maar 40 tot 50 centimeter hoog. Die moeten eerst nog wat groeien. Misschien volgend jaar. Je moet dan ook een contractje voor de klant hebben en daar moet ik eerst nog over nadenken.”

Er zijn niet zoveel mensen meer die op een stukje grond kerstbomen kweken.

„Dat klopt. Het zijn vooral oudere mannen die ergens een stukje grond hebben met wat kerstbomen. Of mensen zoals ik, die wat met de natuur hebben. Ik vind het gewoon mooi om met die bomen bezig te zijn. Het is een beetje een hobby. Superrendabel is het allemaal niet, maar dat maakt me niet uit. Het is leuk om te doen. Inmiddels doe ik het al twintig jaar.”

Het is dus geen kwestie van poten, een jaar later omzagen en klaar?

„Nee, echt niet. Het is flink wat werk. Je moet ze bijsnoeien, het onkruid weghalen, bijmesten met kippenmest en water geven. Vooral in die droge zomers van de afgelopen jaren is dat nodig. Ik heb ongeveer 0,6 hectare grond waarop zo’n 4500 bomen staan. Daar heb je werk mee. In januari snoeien we weer. Mensen denken dat je een klein boompje kunt poten en dat-ie een jaar later 2 meter hoog is. Maar zo werkt het niet.”