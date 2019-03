RIJSSEN - Het is een eredienst als alle anderen. Het klinkt alleen anders. Alles in de Rijssense gereformeerde Ontmoetingskerk aan de Boomkamp is in het Twents. Ook de liederen.

Volledig scherm De dialectviering in de Rijssense Ontmoetingskerk had plaats in kader van dialectmaand. © Cees Elzenga / hetoog.nl

Het is best even wennen. God die niet met U wordt aangesproken, maar met Ie. „Dat is nu eenmaal het enige woord dat er voor is”, zegt Herman Broeze. Maar dat betekent niet dat de oecumenische dialectviering gisteravond in de Ontmoetingskerk van Rijssen als een soort folklore moet worden gezien.

Dialectmaand

„Het is een normale eredienst, met alle facetten die er bij horen.” Broeze is één van de initiatiefnemers van de dialectviering, sinds enkele jaren in de Ontmoetingskerk. Normaal in november, dit jaar voor het eerst in de dialectmaand. Omdat de viering daar wel mooi bij past, vindt Broeze, maar ook om praktische redenen. „Het paste gewoon beter in ieders agenda.”

Lofleed

Want zo eenvoudig is het niet om alleen al de 35 mannen en vrouwen van het dialectkoor Lofleed bij elkaar te krijgen, aangezien het koor puur voor de dialectviering is geformeerd. „Niet iedereen vindt het makkelijk in het Twents te zingen. Maar iedereen kan het. Het is net als een liedje in het Engels zingen: als de klank maar goed is.” Sommige liederen zijn speciaal voor de gelegenheid geschreven. „Een leuke hobby.”