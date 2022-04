Diamanten Greet en Henk wonen nog maar kort in Nijverdal: ‘Het voelt voor ons bijna als thuiskomen’

NIJVERDAL - Waardering en respect. Dat is waar hun huwelijk om draait. Henk (82) en Greet (81) van Wijhe vierden hun 60-jarig jubileum op tweede paasdag. „Slaande ruzies hebben we nooit gehad”, aldus het echtpaar.

Henk en Greet zijn opgegroeid in Den Haag en hadden elkaar al een tijdje op het oog toen ze verkering kregen na een dansavond. „Greet zag er altijd leuk uit en was erg aardig. Eigenlijk was ze gelijk voor mij de ware, want vanaf het moment dat we verkering kregen, zijn we nooit meer uit elkaar geweest”, vertelt de bruidegom.

Drie jaar op zolderkamers

Vijf jaar had he stel verkering voordat ze trouwden. „Onze trouwdag begon met regen, maar in de loop van de dag werd het heel erg warm”, weet de bruid nog. „Net als nu was de woningnood hoog, dus hebben we de eerste drie jaar van ons huwelijk op twee zolderkamers gewoond aan de Rijswijkseweg in Den Haag.”

Henk werkte als hoofd facilitaire dienst van de Hollandse Beton Groep. Greet nam de zorg van hun twee dochters op zich en had daarnaast een baan als coupeuse. Hun hele leven zijn ze blijven wonen in Rijswijk. Tot drie maanden geleden, toen ze verhuisden naar een appartement aan de Grotestraat in Nijverdal.

Omgeving bekend

De overgang van het westen naar het oosten van het land was voor het bruidspaar niet erg moeilijk. „Onze twee dochters wonen hier en het is voor hen fijner dat we dichterbij wonen. Omdat we hier al heel vaak zijn geweest, kennen we de omgeving goed. We hebben hier al heel vaak gefietst”, zegt Henk.

Met de auto

„Het voelt voor ons bijna als thuiskomen, dus we hoeven niet echt te wennen. De mensen hier zijn ook erg aardig. Ze zeggen gewoon gedag, ook als ze je niet kennen. En we hebben al een paar keer koffie gedronken hier in het flat. Bij onze buren in Rijswijk kwamen we nooit. Daar leven de mensen veel meer op zichzelf”, vertelt Greet. „We hopen nog een paar mooie jaren hier te hebben, maar dat zal ongetwijfeld lukken want we kunnen nog goed. Onze familie in Den Haag kunnen we ook nog regelmatig bezoeken want Henk rijdt nog altijd graag auto.”

