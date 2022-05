Dide en Dirk ter Haar openen boerderijwinkel in Zuna: ambassadeurs van streekproducten

Waterlei­ding­breuk in Holten, Vitens nog tot in de middag bezig met herstel

HOLTEN - Een breuk in een waterleiding in de Schoolstraat in Holten zorgt vrijdagochtend voor overlast. Door de breuk loopt er water over straat en staat de kruising van de Schoolstraat met de Boschkampstraat onder water.

29 april