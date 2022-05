Dienst voor overleden, ongedoopte kind in Wierden krijgt vervolg in Hellendoorn: ‘Het heeft ons veel goed gedaan’

VIJF VRAGEN AANWIERDEN/HELLENDOORN - De eerste speciale kerkdienst voor het overleden, ongedoopte kind in Wierden krijgt een vervolg in de Sint Sebastianuskerk in Hellendoorn. Mede-initiatiefnemer Wim Frontroth uit Wierden is blij dat de dienst na twee jaar corona eindelijk kan doorgaan.

Hoe bent u hierbij betrokken geraakt?

„Mijn vrouw Hermien en ik hebben onze dochter Anouschka verloren bij haar geboorte. Ons dochtertje werd na de geboorte meteen weggehaald en begraven. Ze werd naamloos geregistreerd, als levenloos geboren kindje. We konden haar in 2019 eindelijk officieel laten bijschrijven in het bevolkingsregister. Maar de cirkel was nog niet rond. We waren benieuwd hoe de katholieke kerk hierin stond en namen contact op met pastoraal werkster Jeannette Koopman.”

Was was haar reactie?

„Ze was geraakt door ons verhaal. Zij kaartte bij de parochieraad en de vicaris aan dat ze iets wilde doen voor ons en nam met ‘nee’ geen genoegen. Dankzij haar inzet, stemde de vicaris ermee in om ongeboren, ongedoopte kinderen bij te schrijven in het overlijdensregister van de kerk.”

Hoe hebben jullie de dienst beleefd?

„Het was voor ons een geweldige ervaring. Ik heb zelf op de kansel gestaan om ons verhaal te vertellen en heb veel tranen gezien. De dienst heeft ons heel goed gedaan. Het verlies is nooit weg maar we kunnen het nu laten rusten. We hebben alles gedaan wat we konden doen om onze dochter de erkenning te geven waar ze recht op heeft.”

Voor wie is de tweede dienst bedoeld?

„Iedereen is welkom. We houden een dienst voor de ouders van elf kinderen; zeven jongens en vier meisjes. Een aantal van hen was bij de vorige dienst om te kijken hoe het ging. Ze waren diep onder de indruk en zijn na afloop meteen naar de pastor gegaan om zich aan te melden voor een volgende dienst. Die moest helaas telkens worden uitgesteld vanwege de coronapandemie.”

Wat gebeurt er precies tijdens de dienst?

„Voor ieder kind wordt een kaars aangestoken met zijn of haar naam erop. Ze worden dan ook bijgeschreven in het kerkregister. Daarvoor moeten de ouders of indien die al zijn overleden, broers of zussen, een formulier ondertekenen. Verder zijn er speciale liederen uitgezocht die bij de dienst passen. Dit keer niet van een cd, maar live gezongen door een koor.”

De kerkdienst is woensdag 18 mei vanaf 19.00 uur in de Sint Sebastianuskerk in Hellendoorn.