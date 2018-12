Dijkerhoek gaat los na winst boer Jan in Expeditie Robinson

DIJKERHOEK - Bij Partycentrum het Bonte Paard in Dijkerhoek is de overwinning van Jan Bronninkreef in Expeditie Robinson donderdagavond uitbundig gevierd. Tientallen plaatsgenoten van ‘boer Jan’ keken live in het café gezamenlijk mee naar de grote finale. En de Sallander pakte de winst na een bloedstollende ontknoping.

Het is acht uur wanneer de eerste Dijkerhoekers Het Bonte Paard binnenlopen. Een groot scherm staat middenin het café, de stoelen staan klaar. “Het zijn er wat minder dan normaal vanavond”, vertelt Aaldrik Paalman van Het Bonte Paard. “Omdat er ook een bus vol naar de finale in de Ziggo Dome is. Maar normaal komen er dertig tot veertig Dijkerhoekers langs. Het zijn leuke café-avondjes geworden”, lacht de cafébaas, die ook niet te klagen heeft over de bierconsumptie tijdens een avondje Expeditie Robinson.

Geluk of wijsheid?

De afgelopen maanden ontpopte het zalencentrum nabij het buurtschap zich tot een heus clubhuis van de fanclub van Jan Bronninkreef. De 53-jarige melkveehouder kwam de eerste paar keer zelf ook langs om te kijken. Vanavond zit hij in de Ziggo Dome, maar de vooral jeugdige Dijkerhoekers begroeten elkaar donderdagavond enthousiast aan de bar: “Iedereen hier kent elkaar”, zegt Aaldrik. “Het is echt een vaste club geworden.”



Aan de bar drinkt Wietse (22) z'n eerste biertje van de avond. De jonge Dijkerhoeker komt elke week kijken. Over de kansen van Jan in de finale zit hij een half uur voor de uitzending nog in dubio. “Hij heeft veel geluk gehad, maar dat kan ‘ie vanavond ook hebben. We zullen zien.” De zaal vult zich verder. Aaldrik bleek bescheiden: meer dan vijftig plaatsgenoten vullen de kroeg. Aan de bar wordt verder voorbeschouwd. Wordt het Gregory Sedoc, Dominique Hazeleger, of toch boer Jan? “Vlak Jan niet uit!”, is een groepje vaste kijkers unaniem.

Spanning

Om half negen stipt wordt het stil in de zaal. De finale begint, de biertjes zijn getapt. Vol spanning kijkt Dijkerhoek hoe ‘hun’ Jan strak in pak de finale beleeft vanuit de Ziggo Dome. Een shot van Dijkershoekers in de zaal krijgt applaus. Vol trots wordt er gekeken naar de interviews met Jan in de live-uitzending.

En dan komt het moment van de ontknoping op het eiland. Het wordt stiller en stiller in Het Bonte Paard. Vol spanning kijkt het café hoe Jan een loodzwaar parcours op het eiland moet afleggen én ook nog eens de nodige puzzels moet oplossen. Op het moment dat duidelijk wordt dat de Dijkerhoeker er met de winst vandoor gaat stijgt een luid gejuich op in het café. Er wordt geklapt, hartstochtelijk gejuicht. Jan wint!

Rondje van de zaak