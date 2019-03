Dikke ruzie om een oude Ford tussen moeder en zoon uit Nijverdal

Het werk van een kortgedingrechter is niet zo moeilijk, aldus Koen Haarhuis. Hij luistert naar wat beide partijen stellen, kijkt wat in de wet staat en velt een oordeel. „Maar in dit geval presenteren beide partijen niet dezelfde feiten”, zegt Haarhuis aan het eind van het kort geding. Dinsdagochtend staan Wally van der Kemp, de weduwe van voormalig ondernemer Bram Nijhoff, en haar zoon Mike Nijhoff tegenover elkaar in de rechtbank. De zaak draait om een oldtimer vrachtwagen, de Ford type 598 heeft een waarde van 30.000 euro.

Bram Nijhoff, die in 2015 is overleden, heeft de auto in 2010 geïmporteerd uit Frankrijk. Eerder heeft hij exact dezelfde auto gehad. De oprichter van het Almelose bedrijf Nijhoff Grindmaatschappij had een emotionele band met deze auto. Zijn weduwe beticht haar zoon ervan dat hij de autopapieren heeft gestolen. Eind vorig jaar heeft zoon Mike de auto op zijn naam laten overschrijven. Want dat was overeenkomstig de wens van z'n vader, stelt hij. Zijn moeder bestrijdt dat: ze wil de auto terug.

Onbegrip

Hoezeer de verhoudingen binnen de familie zijn verstoord blijkt dinsdag in de rechtszaal. Mike Nijhoff schiet zelfs enkele keren vol als hij vertelt dat hij de handelwijze van z'n moeder niet begrijpt. „Ik snap er niks van dit is ontstaan.” Zijn moeder wil hem niet meer spreken. Volgens advocaat Eddy Kolkman heeft Mike de auto al in 2013 van z’n vader gekregen. Het overschrijven van het kenteken was er alleen nog niet van gekomen.

Quote Moeder en zoon woonden tot voor kort naast elkaar in Nijverdal, maar vanwege het conflict is moeder onlangs verhuisd André Gaastra, de advocaat van de moeder, heeft een andere versie. „Mike Nijhoff heeft zich de autopapieren toegeëigend.” Volgens hem heeft de hele kwestie zijn cliënt zo aangegrepen dat ze niet in staat is bij het kort geding aanwezig te zijn: ze wil haar zoon niet onder ogen komen.



Moeder en zoon woonden tot voor kort naast elkaar in Nijverdal, maar vanwege het conflict is moeder onlangs verhuisd. De verhoudingen zijn volgens Gaastra verstoord bij pogingen om het terrein van het - inmiddels gesloten - bedrijf Nijhoff Grind in Almelo te verkopen. „Dat ging niet helemaal goed”, zegt de advocaat. Bij leven heeft Bram Nijhoff altijd gezegd dat Mike al voldoende steun had gehad.

Wens

Advocaat Kolkman van Mike Nijhoff heeft met oom Henk gesproken. En oom Frits. En een voormalig medewerker van het grindbedrijf. Allemaal zeggen ze dat Mike de klassieker in feite al in 2013 heeft gekregen. ‘Hier, de papieren, wees er zuinig op,’ zei pa Nijhoff volgens de advocaat tegen zijn zoon. Het was ook de wens van Nijhoff senior dat de wagen te zijner tijd over zou gaan naar de zoon van Mike. Kolkman wijst er fijntjes op dat de oude Ford niet staat beschreven in de nalatenschap van Nijhoff senior. „We weten niet wat er aan de hand is”, zegt de advocaat, die aangeeft dat de verhoudingen tussen Mike en zijn zus - ook - zijn verstoord. Kolkman vindt het jammer vindt dat Mike's moeder er dinsdag niet is om tekst en uitleg te geven.