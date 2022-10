Direct ‘van boer naar bord’ lijkt in opmars; boerin Gerda Briene uit Notter grijpt haar kans

Sylvia uit Rijssen werd gedoopt in een jurk van een NSB’er: ‘Mijn moeder heeft hem gestolen, uit wraak’

RIJSSEN - Gedoopt in een gestolen doopjurk. Het klinkt wat bizar, maar Sylvia Rietberg kan het verhaal vertellen. Haar moeder heeft kort na de bevrijding het jurkje van een NSB’er gestolen. „Een soort wraak voor wat haar is in de oorlog is aangedaan.”

26 oktober