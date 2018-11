Directeur Avonturenpark Hellendoorn met dood bedreigd om horrorevenement

Avonturenpark Hellendoorn heeft doodsbedreigingen ontvangen vanwege een Halloween-evenement in het park. In tientallen mailtjes en telefoontjes ageren boze christenen tegen de Duivelskerk , onderdeel van het horrorevenement Screams.

Op vrijdag 19 en 26 oktober verandert het familiepretpark in een doodeng, donker en mistig park. Diverse scare-zones, haunted houses en ruim 100 scare-actors jagen bezoekers de stuipen op het lijf.

De 'Duivelskerk', onderdeel van Screams, schiet gelovigen in het verkeerde keelgat. René Peul, de directeur operationele zaken van het Avonturenpark, spreekt zelfs over ‘doodsbedreigingen’ aan zijn adres. Peul: „Ik heb allerlei persoonlijke verwensingen over me heen gekregen, waaronder de opmerking dat ik zal branden in de hel als ik Screams door laat gaan."

'Ridicuul'

Volledig scherm De bewuste kerk waar het om gaat in het park © Pretparkfans

Peul vervolgt: "We zoeken met Screams qua spanning bewust de adrenalinegrens op en ik kan me best voorstellen dat sommige mensen zich daar zorgen over maken en hun ongerustheid willen uiten. Maar in plaats van het gesprek aan te gaan, beginnen ze direct te preken en eisen dat we alles afgelasten. Door een ketting-app stoken ze elkaar nog verder op. Ik vind hun extreme reacties allesbehalve christelijk, maar ridicuul. Dit gaat veel te ver!”

Het Avonturenpark pakt jaarlijks uit met Halloween, met allerlei speciale activiteiten in het park. De voorgaande twee edities van Screams riepen nauwelijks negatieve reacties op.

De directeur zegt nu kleine aanpassingen te doen aan het evenement. Helemaal schrappen is geen optie. Peul probeert de angel uit deze kwestie te halen door de Duivelskerk te schrappen en op deze plek een Terror Temple te plaatsen. Peul: „Het Avonturenpark staat in een gebied met veel gelovige mensen en wij willen niemand tegen het zere been schoppen."

Geen verbod

Burgemeester Anneke Raven van Hellendoorn is blij met de aanpassing. De gemeente kreeg vrijdagmiddag het dringende verzoek de vergunning voor Screams in te trekken. Volgens Raven is dat niet mogelijk, want godslastering is geen juridische grond om een vergunning in te trekken. „Persoonlijk vind ik de gebruikte teksten niet zo kies en ik kan me wel voorstellen dat mensen zich hieraan storen. Maar ik kan niets verbieden”, zegt Raven.