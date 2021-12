Dirk uit Nijverdal trapte niet in valse GGD-mail met oproep voor ‘verplichte’ boosterprik en waarschuwt senioren

NIJVERDAL Iets in hem zei dat de mail van de GGD die Dirk Eekma (68) uit Nijverdal in zijn mailbox vond, niet klopte. Zijn voorgevoel bleek juist. Want de valse mail is een nieuwe truc van cybercriminelen om aan bankgegevens van met name ouderen te komen.