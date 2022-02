Dit is waarom een ICT-bedrijf noodgedwongen een koffiewinkel begint in Rijssen

Automobi­list heeft engeltje op schouder: auto slaat over de kop bij afrit A35, bestuurder mankeert niets

WIERDEN - Een automobilist is vrijdagavond over de kop geslagen op een afrit van de A35 bij Wierden. De bestuurder was met diens voertuig in de slip geraakt, tegen een verkeersbord gereden, over de kop geslagen en vervolgens in de berm tot stilstand gekomen. Naast een geluidsscherm.

