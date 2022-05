Dit worden de nieuwe wethouders in de gemeente Hellendoorn

Lokaal Hellendoorn, de grote overwinnaar van de laatste gemeenteraadsverkiezingen, krijgt twee wethouders in het nieuwe college, de VVD en GroenLinks elk één. Voor de lokalo’s nemen fractievoorzitter Annemarie Dubbink (Marle) en Gea Oord (Haarle) plaats in het dagelijks bestuur van de gemeente. Voor GroenLinks wordt Peter Lage Venterink (Nijverdal) wethouder. Egbert Nijenbanning (Hellendoorn) wordt de VVD-wethouder.

Voor de liefde

Nijenbanning (57) wordt wethouder economie, vrije tijdseconomie en toerisme, openbare ruimte en mobiliteit. Hij is 25 jaar lid van de VVD en zat voor die partij in Stadskanaal vier jaar in de raad en was wethouderskandidaat. Opvallend: Nijenbanning woont pas sinds 1 maart officieel in Hellendoorn. Het was de liefde, die hem naar de gemeente bracht.

Hij was directeur van een brede scholengemeenschap, werkte als zelfstandig consultant (planning en control) en is nu teamleider bij de gemeente Borne.

En nu wethouder

Annemarie Dubbink (31) krijgt democratische vernieuwing, zorg, welzijn, leefbaar platteland en klimaat in haar portefeuille. Ze woont samen in Marle en werkt als projectmanager bij de Stichting Stimuland, die zich inzet voor een leefbaar en vitaal platteland.

Dubbink maakte deel uit van de steunfractie van BurgerBelang en werd In 2018 raadslid voor Lokaal Hellendoorn, dat ontstond uit de fusie van drie lokale partijen. Begin 2021 nam ze het stokje over van fractievoorzitter Thea ten Have.

Zonder politieke ervaring

Gea Oord (58) wordt wethouder financiën, wonen en ruimtelijke ordening. Deze in Slochteren geboren Haarlese is de grote onbekende in het nieuwe college. Ze heeft ‘geen enkele politiek-bestuurlijke ervaring’ en was toe aan een nieuwe uitdaging in haar leven.

Oord is van oudsher registeraccountant en veranderingsmanager en werkte als zzp’er bij diverse welzijns- en zorgorganisaties en ziekenhuizen. Ze was onder meer tijdelijk bestuurder bij de Zorggroep Raalte en Kadera en nu bij het MST in Enschede.

Actief in Borne

Peter Lage Venterink (62) krijgt werk en Inkomen, jeugd, onderwijs, sport en cultuur in zijn portefeuille. Hij stond op plek 4 op de kieslijst van GroenLinks, waarvoor hij de laatste twee jaar deel uitmaakte van de schaduwfractie. Hij was zes jaar raadslid en vier jaar commissielid voor de PvdA in Borne.

Lage Venterink studeerde juridische wetenschappen in Groningen, werkte bij de gemeenten Hoogeveen, Hattem en Borne en het waterschap Groot Salland en is tegenwoordig teammanager leefbaarheid en veiligheid bij de gemeente Hengelo.

‘Samenwerken aan mooi Hellendoorn‘

De wethouders worden op 23 mei formeel beëdigd tijdens een speciale raadsvergadering. „We kijken verder vooruit dan vier jaar. Een toekomstbestendige gemeente is wat we willen. Een mooi Hellendoorn met ruimte voor iedereen om mee te doen en mee te beslissen. Van inwoner tot raadslid, van werknemer tot ondernemer, van vrijwilliger tot professional, van jong tot oud in alle kernen. Want Hellendoorn maken we met elkaar” aldus de fractievoorzitters van Lokaal Hellendoorn, VVD en GroenLinks.