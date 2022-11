Dit zijn de eerste namen voor Dauwpop 2023

HELLENDOORN - Dauwpop heeft deze donderdag de eerste namen voor de editie van 2023 bekend gemaakt. Onder meer Franz Ferdinand, The Prodigy en Goldband en komen volgend jaar naar het festival in Hellendoorn. Dauwpop kent volgend jaar voor de tweede keer een meerdaagse editie en wordt gehouden op 2 en 3 juni. De kaartverkoop is inmiddels begonnen.

Dauwpop maakt deze donderdagochtend de eerste namen in de line-up bekend. Ook The Opposites, Danny Vera en DeWolff komen begin juni naar het festival in Hellendoorn.

Franz Ferdinand en The Prodigy zijn tot nu toe de grote namen op het programma. De Schotse indierockband Franz Ferdinand brak in 2005 door en is bekend als hits van This Fire en Take Me Out.

The Prodigy is al sinds begin jaren negentig één van de grote namen in de Europese dance-scene. De Britse formatie is bekend van onder andere Firestarter en Voodoo People. In 2019 overleed hun herkenbare frontman Keith Flint. The Prodigy gaat echter zonder hem door en komt in een nieuwe formatie naar Dauwpop.

Nederlandse inbreng is er onder meer van hiphopduo The Opposites van het Haagse trio Goldband. Met hits als Noodgeval, De Wereld en De Langste Nacht zijn de ‘zingende stukadoors’ van Goldband misschien wel de populairste artiesten van eigen bodem op dit moment, zeker na hun doorbraakshow op Lowlands van dit jaar.

The Opposites waren jarenlang een vast gezicht op Nederlandse festivals, gingen uit elkaar, maar zijn sinds 2021 weer terug op de Nederlandse podia.

De volledige lijst van aangekondigde namen van Dauwpop 2023:

The Prodigy • The Opposites • Franz Ferdinand • Goldband • Son Mieux • Danny Vera • DeWolff • The Haunted Youth • Sophie Straat • Prins S. en De Geit • Tramhaus • Elephant • Personal Trainer

Weer meerdaagse editie

Dauwpop kent ook in 2023 twee festivaldagen. Het festival in het Hellendoornse bos breidde voor de editie van 2022 voor het eerst uit naar een tweedaags festival, inclusief camping waar bezoekers die allebei de dagen bezochten konden overnachten. Dat is de organisatie zo goed bevallen, dat een tweedaags Dauwpop voorlopig een blijvertje lijkt. Het is nog niet bekend welke act op welke dag speelt.

Het festival wordt dit jaar gehouden op vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni. Dus niet traditiegetrouw op Hemelvaartsdag, wat volgend jaar op 18 mei valt. Omdat het eerste weekend van juni dichter bij grote festivals als Pinkpop ligt, is het voor festivals als Dauwpop makkelijk om rond die periode grote en internationale acts te boeken. In 2018 week Dauwpop voor het eerst af van de Hemelvaartsdag, omdat die traditionele festivaldag toen samen viel met 5 mei, Bevrijdingsdag.

Bekijk hieronder Dauwpop van boven, een dronevideo van het festival in 2022: