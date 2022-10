Django uit Holten hoeft niet te vrezen voor ijskoude winter in zijn woonwagen en kan nu ook thuis naar de wc

UPDATE Brand in Nijverdals flatgebouw onder controle: konijn en kat door brandweer gered

NIJVERDAL - De brand in het flatgebouw aan de Grotestraat in Nijverdal is onder controle. Rond 15.30 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven. In totaal is de brand bestreden door vijf eenheden uit Nijverdal, Hellendoorn en Wierden.

