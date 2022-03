Dochter Jiska van lijsttrekker Kees eerste vrouw op kieslijst Wierdense ChristenUnie: ‘Maar ik kan niet met pa in één raadsfractie gaan zitten’

Camping Holterberg in Holten mag niet uitbreiden

HOLTEN - Er gaat een streep door de plannen van Camping De Holterberg om het terrein aan de Reebokkenweg met drie hectare uit te breiden. De gemeente Rijssen-Holten heeft niet goed kunnen aantonen dat er behoefte is aan meer kampeerplekken in de regio. Dat oordeelt de Raad van State in de einduitspraak.

