Dode bij ongeluk met wegwerkers op A1 bij Holten

Video Circus Renz zit vast in modder in Almelo en kan niet naar Nijverdal komen

19 maart ALMELO/NIJVERDAL - Circus Renz International blijft een week langer in Almelo. Door de hevige regenval van de afgelopen dagen, is het onmogelijk het terrein aan de Rembrandtlaan te verlaten, dan wel te vertrekken zonder schade aan te brengen. En dat terwijl het circus deze week zou neerstrijken in Nijverdal.