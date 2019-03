Dodelijk ongeval op A1 bij Holten is bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval

Diepe indruk

„Ik zag een man op de grond liggen, met een helm op. Wat er gebeurd was kon ik niet zien, wel dat er iets ernstigs aan de hand was. Het was net gebeurd, dat kon je zien aan de reacties van de andere mensen die daar aan het werk waren. Als in shock, denk ik. Zo erg voor alle betrokkenen. Dat beeld, van die man op de grond en zijn collega’s in paniek: kippenvel. Ik ging er mee naar bed en stond er mee op. Maar op het moment zelf zat ik vooral in tweestrijd. Ik ben oud-verpleegkundige en dan wil je stoppen om hulp te verlenen. Maar aan de andere kant was de situatie ter plekke zo, dat je niet zonder risico’s voor het verkeer je auto aan de kant kan zetten. Dat vond ik wel erg moeilijk.” Een minuut nadat ze de ongevalsplek was gepasseerd zag ze echter van de andere kant al de eerste hulpverleningsvoertuigen naderen.