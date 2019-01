Dodelijk ongeval op A1: weg om 18.00 uur weer vrij

update/videoRIJSSEN - De A1 bij de afslag Rijssen/Goor/Enter is woensdagmiddag voor langere tijd op slot gegaan na een dodelijk ongeval. Het gaat om verkeer in de richting van Hengelo. De snelweg is rond 18.00 uur weer vrij.