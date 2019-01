Dodelijk ongeval op A1: weg tot in de spits dicht

Het gaat om een ongeval waarbij een vrachtwagen en een busje betrokken zijn, ter hoogte van hectometerpaal 127.9. Daarbij is een dodelijk slachtoffer te betreuren, meldt de politie. Achterin de file zijn ook ongelukken gebeurd met alleen materiële schade.



De ANWB meldt dat de vertraging inmiddels oploopt tot ruim een uur. Verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit. Automobilisten kunnen het beste omrijden via Zwolle of Arnhem, aldus de verkeersinformatiedienst.



In de richting van Twente vond eerder op de middag ook al een ongeluk plaats met twee vrachtwagens en een auto. Ook daar ontstond een lange file.