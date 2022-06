Door personeelsgebrek kan ZorgAccent tot september niet meer huishoudelijke hulp in Hellendoorn leveren: ‘Dit is enorm vervelend’

NIJVERDAL - ZorgAccent luidt de noodklok. De grote zorgorganisatie heeft te weinig huishoudelijke hulpen om tijdens de vakantiemaanden in de gemeente Hellendoorn nog overal woningen schoon te kunnen houden. Tot september worden nieuwe aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning in principe niet meer gehonoreerd, spoedgevallen uitgezonderd.

Het lijkt voor de hulpbehoevende medemens zo vanzelfsprekend dat je zonder probleem een beroep kunt doen op een hulp, die de woonkamer zuigt, ramen lapt en toilet en badkamer sopt. Maar die zorgeloze tijd lijkt voorbij, doordat het personeelsgebrek in de zorg steeds groter wordt. Een snelle oplossing voor dit landelijke probleem is niet zicht. Met kunst- en vliegwerk wist ZorgAccent de afgelopen jaren de huishoudelijke ondersteuning tijdens de zomermaanden nog overeind te houden. Maar in Hellendoorn lukt dat nu niet meer.

Verbijstering

Directeur wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning Erik Vuurboom vertelt dat ZorgAccent huishoudelijke ondersteuning levert in de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Twenterand. Ongeveer 450 vaste krachten leveren deze zorg aan zon 2200 cliënten. Het personeelsgebrek in Hellendoorn is inmiddels zo nijpend dat ingrijpen onontkoombaar was. Tot grote verbijstering van de Hellendoornse politiek, die deze week door wethouder Annemarie Dubbink op de hoogte werd gebracht van het recente besluit van ZorgAccent.

‘Enorm vervelend’

Vuurboom: „Dit is een heel vervelende situatie, maar we staan in Hellendoorn echt met de rug tegen de muur. We willen enorm graag kwalitatief goede zorg leveren, maar door het grote personeelsgebrek lukt dat nu even niet. Een snelle oplossing hebben we zelf helaas niet voorhanden. We hebben actief geworven via de sociale media en op middelbare scholen, maar hebben, ondanks een hogere beloning, te weinig vakantiekrachten binnengehaald. Ons vaste personeel werkt zich al uit de naad en gaat daarbij regelmatig over de eigen grenzen heen, omdat het zo lang mogelijk die noodzakelijke zorg willen blijven leveren.”

Grenzen verzorgingsstaat?

En: „Een schoon huis is erg belangrijk. Als je eigen plek niet op orde is, kan dat ziekmakend werken. Een smerige woning kan zelfs voor psychologische druk zorgen, omdat je dan anderen niet meer thuis durft uit te nodigen. Ik verwacht dat het gebrek aan personeel in de zorg de komende jaren alleen maar groter wordt, omdat vanwege de vergrijzing steeds meer mensen een beroep gaan doen op huishoudelijke ondersteuning. Misschien hebben we de grenzen van onze verzorgingsstaat bereikt en moeten we onze wensen aanpassen en erkennen dat niet alles meer kan, omdat daarvoor onvoldoende mensen zijn.”