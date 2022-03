Dorstig van het shoppen? Dan kun je nu in Nijverdal je flesje vullen bij de watertap

NIJVERDAL - Zin in wat koud, fris drinkwater tijdens het shoppen in het Nijverdalse centrum? Dan hoef je voortaan tussendoor niet meer naar de winkel. Dinsdagmiddag werd namelijk het officiële watertappunt van Join the Pipe geopend op initiatief van stichting Fairtrade gemeente Hellendoorn.

De twee vriendinnen Suze Dijkman (11) en Amy Dijkstra (12) staan er wat zenuwachtig bij op deze zonnige voorjaarsmiddag. Ze mogen tijdens de officiële opening van het tappunt samen met nog 6 andere leerlingen van basisschool de Rietslenke een eigen gedicht voorlezen. Of ze zelf nog gebruik gaan maken van het watertappunt? Dat denken ze van wel. „Handig is het zeker in ieder geval, maar je moet wel een fles bij je hebben om het water in te doen", aldus het tweetal.

In het groen

De witte watertap met het blauwe embleem ‘drinkwater’ valt op in het groen van het plantsoen tussen het station en lunchroom Harlekijn aan de Grotestraat. „Een ideale plek, want reizigers of toeristen die met de trein komen, willen ook nog wel eens dorstig zijn", zegt Gerrit van de Brink van Fairtrade Hellendoorn. De zoektocht naar een geschikte locatie voor de watertap ging echter niet zonder slag of stoot. „We zijn nog wel even bezig geweest. Schaapskooi Twilhaar was zelfs ook even in beeld, omdat daar veel fietsers en wandelaars komen”, aldus van de Brink.

Flessen van rietsuiker

Met het plaatsen van de watertap steunt Fairtrade Hellendoorn de foundation Join the Pipe. Een non-profit organisatie die als doel heeft om iedereen in de wereld te voorzien van schoon en veilig drinkwater. „Het doel is tweeledig", legt van de Brink verder uit. „We gaan zwerfafval tegen omdat je met herbruikbare waterflessen die gemaakt zijn van rietsuiker minder plastic gebruikt. En met de verkoop van deze tappunten en waterflessen financiert Join the Pipe ook drinkwater- en sanitaire projecten in ontwikkelingslanden.” De herbruikbare waterflessen van Join the Pipe zijn via internet te koop en binnenkort ook bij de Wereldwinkel in Nijverdal.