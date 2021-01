Drama binnen de familie zette Frans (63) uit Haarle aan tot opmerkelijke geste

Sinds eind 2019 kunnen wandelaars, fietsers en andere voorbijgangers even op adem komen rond de lindeboom in het weiland tussen de Oude Deventerweg en Bathemerweg. Balken van cortenstaal markeren waar in de voormalige boerderij koeien op de deel stonden, in de bedstee werd geslapen en werd gekookt in het kookhuisje. Een brand legde het erfgoed in 1961 in de as. De oude linde bleef bespaard.