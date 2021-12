Drama met kerst: Nijverdalse (21) verongelukt op Bonaire

UPDATE | VIDEO Betonplaat komt naar beneden in Rijssen: zwaargewon­de (48) overge­bracht naar ziekenhuis

RIJSSEN - Een 48-jarige man uit Tubbergen is maandag aan het begin van de middag gewond geraakt bij werkzaamheden aan de Veldovenstraat in Rijssen. Bij werkzaamheden is de bouwvakker onder een betonplaat terechtgekomen. Hij was samen met collega’s bezig om de oude Prins Mauritsschool te ‘slopen’.

20 december