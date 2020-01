Drie zwaargewonden bij ongeval op N332; weg tussen Holten en Laren weer vrijgegeven

Daadkrach­ti­ge Ab palmde Fenneke meteen in met een wandeling in Rijssen

24 januari RIJSSEN - Eén ding is zeker in het leven van de 81-jarige Ab Brinkman: het ontbreekt hem niet aan daadkracht. „Toen we elkaar voor het eerst zagen in het Volkspark, pakte hij mijn arm en vroeg gelijk of het goed was dat we samen een stukje gingen wandelen”, aldus de 78-jarige Fenneke Brinkman-Pluimers.