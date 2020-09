Drive-in bioscoop Holten coronaproof uitje: ‘Eigenlijk hadden we een petticoat aan moeten doen’

Tbs voor verwarde vrouw uit Rijssen die brand stichtte in haar eigen woning

28 augustus RIJSSEN/ALMELO - Een tbs met voorwaarden, ook wel bekend als de ‘lichtere’ variant van terbeschikkingstelling, zou de beste optie zijn om te voorkomen dat Meliha D. (45) nog een keer anderen in gevaar brengt door brand te stichten. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Almelo vrijdag in de strafzaak tegen de vrouw uit Rijssen. Ze zou op 6 maart dit jaar in verwarde toestand brand hebben gesticht in haar woning aan de Joost van Vondelstraat.