Dronken chauffeur trekt tank los in Holten: weg zit onder de vloeistof

VideoHOLTEN - Een vrachtwagen lekte zondagavond een flinke hoeveelheid zuur in Holten. Toen de brandweer hem verzocht een andere vrachtwagen te laten komen, werd de chauffeur, die dronken was, boos en trok hij de tank los. Hierdoor zat de hele Kerkhofsweg onder de vloeistof. De weg was enige tijd afgesloten.