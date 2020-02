Dronken wildpoeper beboet in Hellendoorn

Hoge Hexel blijft nog even witte vlek voor mobiele ontvangst

8 februari WIERDEN/HOGE HEXEL - De slechte ontvangst via mobieltjes in en rond Hoge Hexel is nog steeds niet verbeterd. Provider KPN kondigde in april 2019 al aan dat een oplossing in de maak, maar de benodigde zendmast is nog steeds geplaatst in de Wierdense buurtschap.