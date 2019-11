Droom Nijverdalse Michèle in duigen als zij over de kop vliegt in Nieuw-Zeeland

Ze kan zich amper iets van het ongeluk herinneren. Wat vorige week woensdag zo’n normale dag leek voor Michèle Spengler en haar vriend Tim Vermaning uit het Friese Kortehemmen eindigde in een drama. Michèle: „We wilden even naar de supermarkt. Dat is vanaf de plek waar we zitten (het midden van Nieuw-Zeeland, red.) een uur rijden.” Onderweg komen ze in een bui terecht. Het regent grote hagelstenen. „Het leek of we op knikkers reden, we slipten weg en sloegen over de kop”, vertelt Michèle. „En dat met een snelheid van zo’n 100 à 120 kilometer per uur. Zelf weet ik van het ongeluk niets meer, Tim heeft alles wel bewust meegemaakt.”