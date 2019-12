Drugsgebruik doet Hardshock Festival in Hellendoorn de das om

Fietser met traumaheli­kop­ter naar ziekenhuis na aanrijding in Rijssen

3 december RIJSSEN – Een fietser is dinsdagmiddag aangereden door een vrachtauto op de Morsweg in Rijssen. De bestuurder van de tweewieler raakte hierbij gewond en is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.