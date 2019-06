Drukke Pinkstermarkt Nijverdal ondanks geringer aanbod

112 Gewonde bij ongeval op A1 bij Holten

9 juni HOLTEN - Op de A1, ter hoogte van afslag Holten/ Lochem is een automobilist gewond geraakt. Hulpdiensten werden in de nacht van zaterdag op zondag gealarmeerd voor een ongeval op de A1. Ter plaatste bleek een automobilist met zijn auto van de weg te zijn geraakt en in de berm tot stilstand te zijn gekomen.