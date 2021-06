Duif stikt bijna achter zonnepaneel in Nijverdal

Jasmijn (9) wil meer aandacht voor zwerfafval en schreef een brief aan Mark Rutte

19 juni WIERDEN - Boos en verdrietig is Jasmijn van Engelen (9) uit Wierden. Ze schreef een brief aan Mark Rutte met daarin een dringende boodschap. Ze maakt zich grote zorgen over haar toekomst. Niet omdat ze nog niet weet wat ze later wil worden - waarschijnlijk iets in de politiek - maar meer om de schadelijke gevolgen van zwerfafval. „Mensen beseffen niet wat ze de natuur aandoen.”