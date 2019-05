Duikers halen lichaam uit het kanaal in Daarlerveen

Zeldzame monniks­gier boven Salland: vogelspot­ters rukken uit

25 mei Een bijzonder moment voor vogelspotters in Salland: de monniksgier is neergestreken in Overijssel. In Hellendoorn om precies te zijn, waar zaterdagochtend tientallen vogelspotters naar het zeldzame beest kwamen kijken.