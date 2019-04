Duitse vrouw (20) overleden bij ernstig ongeluk op A1 bij Lochem

Weg met die rommel op de Enterse es

7:46 ENTER - De Enterse es ligt er sinds zaterdag weer een stuk netter bij. Vijftien omwonenden weten in een mum van tijd acht vuilniszakken met afval te vullen. Eén van die omwonenden is Jetty Smit. Samen met haar man Henry woont ze aan de Daalakkers. „Zo, dat was wel even nodig,” vertelt ze. In haar hand heeft ze een zak vol met rommel. Wat sokken die niet meer bij elkaar passen, stukken glas, sigarettenpeuken, maar vooral heel veel plastic. „En vooral dat plastic is funest,” weet ze.