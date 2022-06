DW Property is de naam: bedrijf Wessels uit Rijssen heeft portefeuille van bijna 2,5 miljard

Nijverdal­ler Willy Rozenkamp (66) krijgt koninklij­ke onderschei­ding voor zijn vele rollen bij Stempher in Rijssen

RIJSSEN/NIJVERDAL - Willy Rozenkamp (66) is vrijdag tijdens zijn afscheidsreceptie in de kantine van Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher in Rijssen koninklijk onderscheiden. De Nijverdaller werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

