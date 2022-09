Echte voetbalfamilies en bijzondere supporters vormen historie van 100-jarig sv Enter

Buurt in Nijverdal geeft strijd tegen mast niet op en stapt naar Raad van State

NIJVERDAL - De strijd rond de toekomstige telecommast in de Kruidenwijk gaat door. Buurtbewoners uit de omgeving de Veenweg gaan na de verloren rechtszaak van vorige maand toch in beroep en stappen naar de Raad van State. „Het is nu zaak dat we onze klachten tegen de mast nog beter onderbouwen.”

22 augustus