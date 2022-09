Echtpaar Broekhof uit Nijverdal 60 jaar getrouwd: burn-out zorgde voor doorbreken van traditioneel rollenpatroon

Dierenambu­lan­ce Nijverdal op zoek naar ontsnapte koningspy­thon: ‘Dit is wat anders dan een vermist konijn’

NIJVERDAL – In de wijk Groot Lochter in Nijverdal is een koningspython ontsnapt uit een woning. Volgens Elbert Dijkgraaf van de plaatselijke Dierenambulance is er geen reden voor onrust. „Het is geen vermist konijn, maar de naam klinkt dreigender dan de slang in werkelijkheid is. Een koningspython is niet gevaarlijk voor mensen.”

1 september